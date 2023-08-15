Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 15.08.2023 06:33
  • Giriş: 15.08.2023 06:33
  • Güncelleme: 15.08.2023 06:34
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle 15 Ağustos Salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol