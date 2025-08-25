Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı, etkili olan poyraz ve oluşan çeken akıntı nedeniyle boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesini yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın bugün saat 10.30 itibarıyla geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlığımızca saat 10.30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz."