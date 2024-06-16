Akçakoca'da serinlemek için denize giren çocuk kayboldu

Çorum’dan Düzce’nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen 16 yaşındaki İbrahim Kolcu, denizde kayboldu. Kolcu için arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Çorum’dan Düzce’nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen 16 yaşındaki İbrahim Kolcu, denizde kayboldu. Kolcu için arama çalışmalarına başlandı.

Çorum’dan Akçakoca’ya tatile gelen Kadir Kolcu ve ailesi sabah saatlerinde denize girdi.

Dalgalı denizde yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 5 kişilik ailenin 4’ünü denizden kurtarırken, 16 yaşındaki İbrahim Kolcu ise kayboldu.

HAVADAN VE DENİZDEN ARANIYOR

Çayağzı sahiline gelen arama kurtarma ekipleri drone ile havadan arama çalışmalarına devam ederken, su altı ekipleri de denizden çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik ekipleri de 16 yaşındaki İbrahim Kolcu’nun arama çalışmalarını sürdürürken, bölgede bulunan ailesinin ise endişeli bekleyişini sürdürüyor.