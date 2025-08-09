Akçakoca’da belirlenen yerler hariç denize girmek yasak

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile kaymakamlık Kale, Çınar plajları (dalgakıranların iç kısmı) hariç denize girilmemesi yönünde karar aldı.

Akçakoca Kaymakamlığı yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 13:30 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki Kale plajı, Çınar plajı (dalgakıranların iç kısmı) hariç tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.