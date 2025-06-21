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Akçakoca’da denize girişler yasaklandı

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 15:01
  • Giriş: 21.06.2025 15:01
  • Güncelleme: 21.06.2025 15:01
Kaynak: İHA
Akçakoca’da denize girişler yasaklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize girişler Akçakoca kaymakamlığı tarafından hava deniz şartlarından yasaklandı.
Akçakoca kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 21 Haziran saat 13.15’ten itibaren ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınarak kullanıma kapanmıştır. Vatandaşların denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

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