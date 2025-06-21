Akçakoca’da denize girişler yasaklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize girişler Akçakoca kaymakamlığı tarafından hava deniz şartlarından yasaklandı.

Akçakoca kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle 21 Haziran saat 13.15’ten itibaren ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınarak kullanıma kapanmıştır. Vatandaşların denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.