Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce’nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlık denize girilmemesi yönünde karar verdi.

Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, denize girilmemesi kararı alındığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında şunlara yer verildi:

"Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle; Kaymakamlığımızca 26 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30 itibarıyla Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz."