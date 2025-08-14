Giriş / Abone Ol
  14.08.2025 15:20
Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce’de olumsuz hava ve deniz şartları sebebi ile denize girilmemesi yönünde karar alındı.
Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 14 Ağustos 2025 günü saat 13:45’dan itibaren ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi gerektiği bildirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlığımızca 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:45 itibariyle Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

