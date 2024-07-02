Akçay Sulak Alanı için iki bin imza toplandı

Haber Merkezi

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, çevre kirliliğine yönelik önlem alınması için imza kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Balıkesir; Altınoluk, Akçay, Güre ve Edremit’te kurulan standlarda 2 bine yakın imza toplandı.

Hazırlanan dilekçede; Akçay Sulak Alanı için yönetim planı hazırlanması, koruma kurallarına uygun düzenlemeler yapılması ve bölgeye atık, çöp dökülmesinin engellenmesi için önlemlerin alınması istendi. Dilekçe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.