Akçay, TCMB’den sessiz sedasız ayrıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Osman Akçay, yarın yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde görevinden ayrıldı. Akçay’ın ismi bankanın yönetim listelerinden çıkarıldı. Akçay’ın bu ay içinde emekliye ayrılmasının beklendiği bilinirken Merkez Bankası tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Akçay’ın yerine atanacak isim ise henüz netleşmedi. 2009-2018 yılları arasında Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Bankası’nda başekonomist olarak görev yapan Osman Cevdet Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde TCMB Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte son kez basının karşısına çıkan Akçay, “‘Asgari ücreti yüksek bir yere çekeyim en azından işçi kurtulsun demek’ dünyanın en kötü fikri” açıklamasıyla emeği hedef almıştı. Akçay, enflasyonla mücadelede ücretlerin daha da baskılanması gerektiğini savunmuş ve “Seçim dönemi beni sıfır ilgilendiriyor; maliye genişlerse ben daha fazla sıkılaştırırım” ifadelerini kullanmıştı.