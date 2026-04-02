Akçay’da yeşil alan imara açıldı, halk tepkili: "Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli"

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Akçay-İkizçay Mahallesi'nde asırlık ağaçlara ev sahipliği yapan ve bölgenin tek park alanı olan 2 Temmuz Parkı (önceki adı Özgürlük Parkı) imara açıldı. Mahalle sakinlerine ise itiraz süresine 3 gün kala haber verildi. Yurttaşlar, bölgenin olası depreme karşı hazırlanmadığını ifade ederek alanın yeşil alan olarak kalmasını ve deprem toplanma alanı olarak ilan edilmesini istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Ocak 2026 tarihli kararıyla kabul edilen, Edremit Zeytinli Mahallesi 1880 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı. “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenen plan kapsamında bölgede yapılaşma izni verildi. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince plan, 4 Şubat 2026 itibarıyla 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

İlanda “Zeytinli Mahallesi 1880 ada 1 parsel ve kuzeyi için hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan Degişikliği dosyası, Edremit Belediye Meclisinin 03.04.2025 tarih 101 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 13.01.2026 tarih 108 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif dosyası, askı işlemleri yapılmak üzere Edremit Belediyesi'ne gönderilmiştir. Kabul edilen 1/1.000 ölçekli Uygulama Imar Plan dosyası, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden 1 ay (30 gün) süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkartılmıştır. 3194 sayılı Imar Kanunu'nda yapılan (Ek paragraf: 14/02/2020-7221/6 md.) tarihli değişiklikle ‘İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile es zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

YURTTAŞLAR TEPKİLİ

İtiraz süresine üç gün kala parka asılan ilan üzerine durumdan haberdar olan yurttaşlar ise Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş dahil olmak üzere, belediye meclisinde temsil edilen siyasi partileri ziyaret edip dilekçelerini sundu. Parkın kaderinin, bu ayın ilk haftasında yapılacak toplantıyla belirleneceğini ifade eden yurttaşlar, alanın deprem toplanma alanı olmasını isteyerek projeye tepki gösterdi. Kazdağları’ndan gelen suyu denizle buluşturan iki adet çayın Akçay’dan aktığını belirten yurttaşlar, kentin depreme hazırlanmadığını ifade ederek “Burası park olarak kalsın, deprem toplanma alanı ilan edilsin. Deprem olsa gidecek yerimiz yok. Belediye bir köşeye konteyner koysun, gerekli malzemeyi biz aramızda toplarız” dedi.

Mahalle sakinlerinden H.A., “Akçay’da her yere bina dikiyorlar, bunun gibi kaç tane yeşil alan kaldı. Deprem olsa biz nereye gideceğiz, denize mi?” dedi. Mahalle sakinlerinden E.H. ise “Güya Kazdağları’nda yaşıyoruz. Sağımız solumuz beton-bina. Nefes alamaz hale geldik. Buraya da beton dökmelerine, ağaçları yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli” ifadelerini kullandı.

Mahalleli S.U ise 50 yıldır mahallede yaşadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu mesele, o parti bu parti, o inanç bu inanç meselesi değil. Herkes elini vicdanına koysun. 200 yaşında çınarlar var burada. Yazık değil mi, günah değil mi?”

T.Ç ise “Yakışıyor mu bizim belediyemize? Hiç mi ders alınmadı yaşananlardan. Gezi Parkı için niye ayaklandı millet o zaman? Bu koca çınarlara nasıl kıyabilir insan? Nefes alma alanımız burası bizim, çocuklarımıza mirasımız. Bu mirasın talan edilmesine karşıyız” dedi.