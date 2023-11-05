Akciğer kanserinde erken teşhis için "40 yaşından sonra yılda bir akciğer filmi" öneriliyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, dünyada en sık görülen ve erken belirti vermeyen akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi için "40 yaşından sonra yılda bir akciğer filmi" çekilmesini önerdi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahi Kliniği sorumlusu da olan Eroğlu, AA muhabirine, dünyada en sık akciğer kanserinin görüldüğünü söyledi.

Kadın ve erkeklerde en sık görülen bu kanserin erken belirti vermediğini ifade eden Eroğlu, "Dünyada yılda yaklaşık 10 milyon kişi kanserden ölüyor ve bunun yaklaşık 2,5 milyonu akciğer kanserinden ölüyor." dedi.

Eroğlu, hastaların yarısından çoğunun doktora geç gitmesinden dolayı kanserin ileri aşamada tespit edildiğini aktardı.

Dünyada ve Türkiye'de akciğer kanserinin en sık görülme sebebinin sigara kullanımı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Sigara tüm kanserlerde en önemli etken. Özellikle 40 yaşından sonra günde 1 paket ya da üstü sigara içmiş kişiler belli dönemlerde mutlaka hekime müracaat edip tetkik yaptırmalı. En azından 40 yaşından sonra yılda bir hekime gelip basit bir akciğer filmi çektirerek kanseri erken dönemde teşhis edip tedavisini yaptırabiliriz." ifadelerini kullandı.