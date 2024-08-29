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Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, saat 13.10'da Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 13,29 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 29.08.2024 13:31
  • Giriş: 29.08.2024 13:31
  • Güncelleme: 29.08.2024 13:38
Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 13.10'da merkezi Akdeniz açıkları olan 3.5 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Derinliği 13,29 kilometre olarak ölçülen deprem, Kaş açıklarında meydana geldi.

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