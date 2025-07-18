Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 95.91 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildiridi.
Kaynak: ANKA
Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz’de, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 95.91 kilometre mesafede, saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 18.05 km derinliğinde oluştuğu kaydedildi.