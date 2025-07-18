Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 95.91 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildiridi.

Güncel
  • 18.07.2025 22:17
  • Giriş: 18.07.2025 22:17
  • Güncelleme: 18.07.2025 22:20
Kaynak: ANKA
Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz’de, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 95.91 kilometre mesafede, saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 18.05 km derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol