Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları adliyeye sevk edildi

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ocak'ta Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.

TERÖR SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Gözaltına alınanların, "terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna aykırılık ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamalarıyla" yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Akdeniz Belediye Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan adliyeye sevk edildi.

3 GİZLİ TANIK VAR

Gizlilik kararı bulunan dosyada 3 gizli tanık olduğu öğrenildi. Gizli tanıklardan birisinin beyanının, gözaltıdan bir gün önce, yani 9 Ocak'ta alındığı öğrenildi.

Gizli tanıkların, eşbaşkanların "örgütün istediği kişileri işe aldığını" iddia ettiği belirtildi. Yine eşbaşkan Sarıyıldız’ın üniversite yıllarında katıldığı eylem ve etkinliklerin de soruşturmaya gerekçe yapıldığı kaydedildi.

Dosyada 4 ayrı CİMER şikayetinin yer aldığı, CİMER şikayetlerinin birinde Kurban Bayramı dolayısıyla gönderilen mesajların "örgüt propagandası" sayıldığı belirtildi.