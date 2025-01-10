Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları gözaltına alındı

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile bazı meclis üyeleri gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarının ardından belediye binası polisler tarafından ablukaya alındı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Bozan, "Mersin’in huzuru yine kayyımla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye yazdı.