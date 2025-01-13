Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı

Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nde gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki eş başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile 3 meclis üyesi tutuklandı, 1 meclis üyesi ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

'Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ’Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık’ ve ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan eş başkanlar ile meclis üyeleri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Eşbaşkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç hakkında tutuklama kararı verdi. Belediye Meclis üyesi Yakup Danış ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık, adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi.

'KARARI TANIMIYORUZ'

MA'nın haberine göre; Karara adliye binası önünde bekleyişini sürdüren kitle tepki gösterdi.

"Direne direne kazanacağız" sloganları atan kitle basın açıklaması yaptı.

DEM Parti Mersin İl Eşbaşkan Bedriye Kuş "Arkadaşlarımız siyasi bir karar ile tutuklandı. Hiç bir suç işlemediler. Uydurma gerekçeler ile tutuklandılar. Bu halk yine bu uydurma politikaya cevap verecek. İktidar tarihin çöp sepetine gönderilecek. Bu hukuksuz karar biran önce geri alınmalı, biz bu kararı tanımıyoruz. Arkadaşlarımızın mücadelesinin arkasındayız. AKP kayyım rejimidir. Doymuyorlar. Belediyenin her şeyini yandaşlarına peşkeş çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖHD Mersin Şube Eşbaşkanı İbrahim Kaya ise, "Tarih terekkür ediyor. Nasıl Edip Solmaz katledildiyse, partiler hukukuki olmayan kararlar ile kapatıldıysa bugün buna bir yenisi eklendi. Arkadaşlarımız hukuki olmayan kararlar ile tutuklandı. Kararlar önceden verilmişti, bir tiyatro oynandı. Bize içerde iken dışarıda atılan her slogan moral oldu" diye konuştu.

Açıklama, Özgür Çocuk Parkı'nda saat 13.00'da yapılacak buluşmaya davet ile son buldu.