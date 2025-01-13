Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Mersin'de bulunan Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mersin'de 10 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, dün sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

KAYMAKAM ZEYİT ŞENER KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in kayyum olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mersin ili Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın, ’Terör örgütü propagandası yapmak’, ’Silahlı terör örgütüne üye olma’, "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ ve ’2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Hoşyar Sarıyıldız Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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NE OLMUŞTU?

10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.

'Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ’Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık’ ve ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan eş başkanlar ile meclis üyeleri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Eşbaşkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç hakkında tutuklama kararı vermişti.

Belediye Meclis üyesi Yakup Danış ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.