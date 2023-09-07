Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 19.50'de merkez üssü Akdeniz-Kumluca (Antalya) ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kumluca'nın 54.12 kilometre açığındaki deprem, 21.94 kilometre derinlikte kaydedildi. Kumkuca'da hissedilmeyen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi.