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Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 05.11.2024 10:23
  • Giriş: 05.11.2024 10:23
  • Güncelleme: 05.11.2024 10:25
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Deprem, yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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