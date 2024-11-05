Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Deprem, yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.