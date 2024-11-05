Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Deprem, yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-11-05
Saat:09:51:24 TSİ
Enlem:34.83389 N
Boylam:26.20611 E
Derinlik:10.47 km
Detay:https://t.co/eZCus4SaUA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi