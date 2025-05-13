Akdeniz'de 3,8'lik deprem
Akdeniz'de Antalya açıklarında saat 07.49'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi ve Marmara Denizi'nin ardından Akdeniz'de de deprem meydana geldi.
AFAD'ın ölçümlerine göre 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 07.49'da Antalya Kumluca açıklarında 29 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:49:49 TSİ
Enlem:35.95361 N
Boylam:30.42889 E
Derinlik:29.02 km
Detay:https://t.co/LYvrYuTL0L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,9'luk, sabah ise Marmara Denizi'nde 3,8'lik depremler de yaşanmıştı.