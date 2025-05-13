Akdeniz'de 3,8'lik deprem

Ege Denizi ve Marmara Denizi'nin ardından Akdeniz'de de deprem meydana geldi.

AFAD'ın ölçümlerine göre 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 07.49'da Antalya Kumluca açıklarında 29 km derinlikte meydana geldi.

Gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,9'luk, sabah ise Marmara Denizi'nde 3,8'lik depremler de yaşanmıştı.