Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akdeniz'de 3,8'lik deprem

Akdeniz'de Antalya açıklarında saat 07.49'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 13.05.2025 08:39
  • Giriş: 13.05.2025 08:39
  • Güncelleme: 13.05.2025 08:43
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 3,8'lik deprem

Ege Denizi ve Marmara Denizi'nin ardından Akdeniz'de de deprem meydana geldi.

AFAD'ın ölçümlerine göre 3,8 büyüklüğündeki deprem, saat 07.49'da Antalya Kumluca açıklarında 29 km derinlikte meydana geldi.

Gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,9'luk, sabah ise Marmara Denizi'nde 3,8'lik depremler de yaşanmıştı.

Marmara Denizinde 3,8lik deprem
Ege Denizinde 4.9luk deprem
BirGün'e Abone Ol