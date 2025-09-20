Giriş / Abone Ol
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 20.09.2025 09:24
  • Giriş: 20.09.2025 09:24
  • Güncelleme: 20.09.2025 09:27
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaşıt.

Buna göre, saat 08.01'de merkez üssü Akdeniz'de olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.86 olarak ölçüldü.

