Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaşıt.

Buna göre, saat 08.01'de merkez üssü Akdeniz'de olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.86 olarak ölçüldü.