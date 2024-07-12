Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 07:34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 07:34'te meydana gelen depremin derinliği 7.91 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-12
Saat:07:34:14 TSİ
Enlem:34.2925 N
Boylam:32.61056 E
Derinlik:7.91 km
Detay:https://t.co/OgshCFW783@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi