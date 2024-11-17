Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de saat 10:55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 4.02 km olarak ölçüldü.
Kaynak: AA
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-11-17
Saat:10:55:17 TSİ
Enlem:34.38972 N
Boylam:32.35111 E
Derinlik:4.02 km
Detay:https://t.co/xKwG5Tzlon@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi