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Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 10:55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 4.02 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 17.11.2024 11:34
  • Giriş: 17.11.2024 11:34
  • Güncelleme: 17.11.2024 11:37
Kaynak: AA
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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