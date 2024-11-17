Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.