Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de saat 05.36’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 15, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin)
Tarih:2026-02-15
Saat:05:36:13 TSİ
Enlem:34.37444 N
Boylam:32.06694 E
Derinlik:6.28 km
Detay:https://t.co/QUayV1G7MT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi