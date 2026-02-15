Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 15.02.2026 05:45
  • Giriş: 15.02.2026 05:45
  • Güncelleme: 15.02.2026 06:10
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Akdeniz'de saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

