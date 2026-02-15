Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.