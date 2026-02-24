Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Akdeniz’de saat 09.28’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta kaydedilen sarsıntı, yerin 19,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın verilerine göre saat 09.28’de kaydedilen deprem, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Sarsıntının yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-02-24
Saat:09:28:23 TSİ
Enlem:35.01278 N
Boylam:28.88472 E
Derinlik:19.27 km
Detay:https://t.co/aOyKCp12bG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi