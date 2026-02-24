Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Akdeniz’de saat 09.28’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta kaydedilen sarsıntı, yerin 19,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Güncel
  • 24.02.2026 09:45
  • Giriş: 24.02.2026 09:45
  • Güncelleme: 24.02.2026 09:50
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın verilerine göre saat 09.28’de kaydedilen deprem, Antalya’nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Sarsıntının yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

BirGün'e Abone Ol