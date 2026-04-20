Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında saat 13.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

  • Giriş: 20.04.2026 14:05
  • Güncelleme: 20.04.2026 14:08
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 13.51'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.18 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Dün, Akdeniz açıklarında saat 10.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

