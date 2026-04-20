Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında saat 13.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 13.51'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.18 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-20
Saat:13:51:51 TSİ
Enlem:35.00472 N
Boylam:26.20278 E
Derinlik:7.18 km
Dün, Akdeniz açıklarında saat 10.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.