Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 Temmuz 2024 saat 18.47'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, deprem yerin 15.2 km altında gerçekleşti.