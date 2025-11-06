Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de saat 11:46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-06
Saat:11:46:47 TSİ
Enlem:34.47556 N
Boylam:24.54222 E
Derinlik:6.67 km
Detay:https://t.co/K9jvW90fA4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi