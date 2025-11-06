Giriş / Abone Ol
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 06.11.2025 12:15
  • Giriş: 06.11.2025 12:15
  • Güncelleme: 06.11.2025 12:19
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de saat 11:46'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

