Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 40,87 kilometre derinlikte kaydedildi.

Güncel
  • 10.03.2026 14:44
  • Giriş: 10.03.2026 14:44
  • Güncelleme: 10.03.2026 14:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de, Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede olan depremin, 40,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

