Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de saat 12.42'de 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, saat 12.42'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-05-15
Saat:12:42:33 TSİ
Enlem:34.15028 N
Boylam:26.11194 E
Derinlik:6.61 km
Detay:https://t.co/TKT6UWbGck@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi