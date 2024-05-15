Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 12.42'de 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, saat 12.42'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.