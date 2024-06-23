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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 23.06.2024 11:35
  • Giriş: 23.06.2024 11:35
  • Güncelleme: 23.06.2024 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem, Akdeniz üzerinde Türkiye saati ile 11:14'te gerçekleşti.

AFAD, sarsıntının yerin yaklaşık olarak 50 kilometre derininde gerçekleştiğini açıkladı. 

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