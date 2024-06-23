Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Akdeniz üzerinde Türkiye saati ile 11:14'te gerçekleşti.
AFAD, sarsıntının yerin yaklaşık olarak 50 kilometre derininde gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-06-23
Saat:11:14:01 TSİ
Enlem:34.89472 N
Boylam:23.60722 E
Derinlik:49.2 km
Detay:https://t.co/Q9odibFkFP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi