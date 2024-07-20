Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Depremin saat 18:38:06'da gerçekleştiği ve yerin 6.82 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem Akdeniz açıklarında, 34.6475 kuzey enlemi ve 23.44333 doğu boylamında kaydedildi.

#DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2024-07-20

Saat:18:38:06 TSİ

Enlem:34.6475 N

Boylam:23.44333 E

Derinlik:6.82 km

Detay:https://t.co/Pr7HSKiYfg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 20, 2024