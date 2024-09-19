Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:22'de merkez üssü Akdeniz olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.