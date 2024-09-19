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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:22'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 19.09.2024 07:12
  • Giriş: 19.09.2024 07:12
  • Güncelleme: 19.09.2024 07:15
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:22'de merkez üssü Akdeniz olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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