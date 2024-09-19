Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06:22'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:22'de merkez üssü Akdeniz olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 19, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-09-19
Saat:06:22:50 TSİ
Enlem:34.87556 N
Boylam:24.0425 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/4Uw6dCZPe3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi