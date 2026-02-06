Giriş / Abone Ol
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz’de saat 08.31’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin yaklaşık 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu bildirildi.

Güncel
  • 06.02.2026 09:38
  • Giriş: 06.02.2026 09:38
  • Güncelleme: 06.02.2026 09:40
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre deprem saat 08:31'de kaydedildi.

Yerin 5.32 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu belirtildi.

