Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 22.35’te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Antalya'nın Demre ilçesinin 57,27 kilometre açıklarında, 28,44 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yakındaki ilçelerden de hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.