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Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 09.09'da 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Güncel
  • 21.06.2024 09:36
  • Giriş: 21.06.2024 09:36
  • Güncelleme: 21.06.2024 09:42
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, saat 09.09'da  merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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