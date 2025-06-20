Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 16.53'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği, 5,75 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 20.06.2025 17:36
  • Giriş: 20.06.2025 17:36
  • Güncelleme: 20.06.2025 17:39
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz''de 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 16.53'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 5,75 kilometre olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol