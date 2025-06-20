Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, saat 16.53'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği, 5,75 kilometre olarak ölçüldü.
Akdeniz''de 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 16.53'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 5,75 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-20
Saat:16:53:41 TSİ
Enlem:34.83917 N
Boylam:23.905 E
Derinlik:5.75 km
Detay:https://t.co/hiOdeht7mC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi