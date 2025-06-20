Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz''de 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 16.53'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 5,75 kilometre olarak ölçüldü.