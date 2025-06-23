Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin TSİ 15.37'de gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-23
Saat:15:37:42 TSİ
Enlem:34.74111 N
Boylam:34.36111 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/s6ynz9aTaj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntı yaklaşık 9 kilometre derinlikte meydana geldi.