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Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 23.06.2025 15:59
  • Giriş: 23.06.2025 15:59
  • Güncelleme: 23.06.2025 16:07
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin TSİ 15.37'de gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntı yaklaşık 9 kilometre derinlikte meydana geldi.

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