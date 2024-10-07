Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 08:54'te meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntı, yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-07
Saat:08:54:58 TSİ
Enlem:35.02139 N
Boylam:26.25306 E
Derinlik:6.91 km
Detay:https://t.co/EDFmgrjr8T@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi