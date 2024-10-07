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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.10.2024 10:14
  • Giriş: 07.10.2024 10:14
  • Güncelleme: 07.10.2024 10:17
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 08:54'te meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı, yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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