Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de bugün saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 23,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.