Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 23,89 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 23,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-13
Saat:12:27:23 TSİ
Enlem:34.70028 N
Boylam:32.41083 E
Derinlik:23.89 km
