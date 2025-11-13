Giriş / Abone Ol
Akdeniz bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 23,89 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

  • 13.11.2025 12:48
  • Giriş: 13.11.2025 12:48
  • Güncelleme: 13.11.2025 12:52
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: Depo Photos

Akdeniz'de bugün saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 23,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

