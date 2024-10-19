Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 11.32 kilometre derinlikte kaydedildi.

Güncel
  • 19.10.2024 10:26
  • Giriş: 19.10.2024 10:26
  • Güncelleme: 19.10.2024 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08'de merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol