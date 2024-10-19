Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08'de merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.