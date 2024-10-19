Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 11.32 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08'de merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11.32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-19
Saat:10:08:29 TSİ
Enlem:34.91167 N
Boylam:26.19778 E
Derinlik:11.32 km
Detay:https://t.co/pgEOXV0gB2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi