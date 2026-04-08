Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında saat 14:35'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 08.04.2026 14:53
  • Giriş: 08.04.2026 14:53
  • Güncelleme: 08.04.2026 14:55
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 14:35'te 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

