Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de saat 11:23'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 11:23'te meydana gelen depremin derinliği 6.47 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:11:23:48 TSİ
Enlem:34.33611 N
Boylam:24.63833 E
Derinlik:6.47 km
Detay:https://t.co/tcWoUgUXOn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi