Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 11:23'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 11:23'te meydana gelen depremin derinliği 6.47 km olarak ölçüldü.