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Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de saat 11:23'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.08.2024 12:34
  • Giriş: 07.08.2024 12:34
  • Güncelleme: 07.08.2024 12:40
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 11:23'te meydana gelen depremin derinliği 6.47 km olarak ölçüldü.

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