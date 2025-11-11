Giriş / Abone Ol
Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 4.1'le sallandı.

Güncel
  • 11.11.2025 05:28
  • Giriş: 11.11.2025 05:28
  • Güncelleme: 11.11.2025 05:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depo Photos

Akdeniz'de saat 04:58'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SINDIRGI 4.1 İLE SALLANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

