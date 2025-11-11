Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 4.1'le sallandı.
Akdeniz'de saat 04:58'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-11
Saat:04:58:16 TSİ
Enlem:35.43917 N
Boylam:23.01556 E
Derinlik:7.17 km
SINDIRGI 4.1 İLE SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-11
Saat:04:54:23 TSİ
Enlem:39.22028 N
Boylam:28.17694 E
Derinlik:8.12 km
