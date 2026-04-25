Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 22.49'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 267 kilometre uzaklıkta, 8,58 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.