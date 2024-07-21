Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 07.01 sıralarında deprem meydana geldiği açıklandı.
AFAD, depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2024
Büyüklük:5.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-21
Saat:07:01:28 TSİ
Enlem:35.08833 N
Boylam:23.44639 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/BmuU2Bcfej@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi