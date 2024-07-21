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Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 21.07.2024 08:23
  • Giriş: 21.07.2024 08:23
  • Güncelleme: 21.07.2024 08:26
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 07.01 sıralarında deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD, depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.

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