Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 11.3 kilometre derinliğinde saat 19.29'da meydana geldi.
Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 28, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/L9SvxYSS5k
28.08.2024, 19:29:51 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 11.3 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.