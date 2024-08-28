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Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 11.3 kilometre derinliğinde saat 19.29'da meydana geldi.

Güncel
  • 28.08.2024 20:47
  • Giriş: 28.08.2024 20:47
  • Güncelleme: 28.08.2024 20:51
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem
AA

Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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