Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km
Detay:https://t.co/ccPpahyUXr