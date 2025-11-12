Giriş / Abone Ol
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 12.11.2025 12:40
  • Giriş: 12.11.2025 12:40
  • Güncelleme: 12.11.2025 12:43
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 12.31 olarak açıkladı.

Sarsıntı 15.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

