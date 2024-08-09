Akdeniz'de art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de art arda depremler yaşandı.

AFAD'ın aktardığına göre saat 10.38'de 4.1 büyüklüğünde daha sonra ise saat 11.51'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan 4.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 52,11 kilometre mesafede olan 4.2 büyüklüğündeki depremin yerin 12,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.