Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz açıklarında sabah saatlerinden itibaren art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 07.08 ve 07.11'de 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremlerin derinliği sırasıyla; 11.17 ve 6.04 kilometre olarak kaydedildi.

Ardından; saat 08.27'de 3.8, 09.32'de 3.9, 09.37'de 3.9, 09.14'te 3.6 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

AFAD, saat 11.58'de ise 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremlerden sonra da, 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.