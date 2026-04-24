Akdeniz'de art arda depremler
Akdeniz açıklarında art arda depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre, bölgede büyüklükleri 3.6 ile 5.0 arasında değişen çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
Akdeniz açıklarında sabah saatlerinden itibaren art arda depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 07.08 ve 07.11'de 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremlerin derinliği sırasıyla; 11.17 ve 6.04 kilometre olarak kaydedildi.
Ardından; saat 08.27'de 3.8, 09.32'de 3.9, 09.37'de 3.9, 09.14'te 3.6 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
AFAD, saat 11.58'de ise 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:11:58:09 TSİ
Enlem:33.97017 N
Boylam:26.37467 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/ATek1Ukzsd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremlerden sonra da, 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.